فرمانده انتظامی ماسال از دستگیری باند چهار نفره سیم برق و کابل مخابرات با اعتراف به ۱۸ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ مرتضی ترازی با بیان اینکه به دنبال وقوع چند فقره سرقت سیم برق و کابل مخابرات در ماسال، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت گفت: ماموران انتظامی با با انجام اقدامات پلیسی و گشت زنیهای هدفمند در سطح حوزه استحفاظیسارقان حرفهای سیم برق را حین سرقت شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کردند.
وی از اعتراف سارقان سابقهدار به ۱۸ فقره سرقت سیم برق در نقاط مختلف شهرستان ماسال خبر داد و افزود: سارقان ۳۰، ۳۲، ۳۶ و ۳۸ ساله با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.
فرمانده انتظامی شهرستان ماسال خاطرنشان کرد: با رعایت اصول حفاظتی و مراقبتی و همچنین توجه به هشدارهای پلیس میتوان از وقوع بسیاری از سرقتها پیشگیری کرد.