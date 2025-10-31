اورژانس فارس اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته بر اثر برخورد و واژگونی خودرو، چهار سانحه رانندگی پیاپی در جاد ه های بیضا و کمربندی شیراز رخ داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی اورژانس فارس اعلام کرد: برخورد یک دستگاه خودروی پژو و یک دستگاه پراید در جاده بیضا – روبروی روستای هفت خوان، منجر به مصدومیت هفت نفر شد. بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام و مصدومان پس از اقدامات درمانی اولیه، برای ادامه مداوا به بیمارستان قمر بنی هاشمشهرستان بیضا انتقال داده شدند.

در حادثه دیگری خودروی سواری کوییک در جاده چهل چشمه از مسیر شیراز-دشت ارژن، پنج مصدوم برجای گذاشت.

در پی این سانحه، تکنسین‌های اورژانس با سه دستگاه آمبولانس در محل حاضر شده و مصدومان را پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، برای درمان تخصصی‌تر به بیمارستان‌های نمازی و شهید رجایی شیراز منتقل کردند.

همچنین در حادثه دیگری برخورد دو دستگاه خودروی پژو در مسیر کمربندی شهرک والفجر شیراز، شش نفر را مصدوم کرد.

کارشناسان اورژانس با دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شده و چهار نفر از مصدومان را برای ادامه درمان به بیمارستان‌های نمازی و شهید رجایی شیراز انتقال دادند.

همچنین تصادف زنجیره‌ای میان چند خودروی سواری و عابر پیاده در جاده کمربندی معالی آباد شیراز به اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

در این حادثه نیز شش نفر دچار مصدومیت و پس از تلاش تکنسین‌ها و ارائه خدمات درمانی اولیه برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.