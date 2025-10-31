به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، هشتم آبان، یادآور رشادت شهید حسین فهمیده، نوجوان سیزده‌ساله قمی است که در نخستین روز‌های جنگ تحمیلی با اقدامی شجاعانه، حماسه‌ای ماندگار آفرید.

شهید فهمیده در حالی که دشمن بعثی تا حوالی خرمشهر پیشروی کرده بود، با بستن نارنجک به کمر خود و فدا کردن جانش، تانک دشمن را متوقف کرد و الهام‌بخش رزمندگان شد.

پدر و مادر این شهید، مرحومان محمدتقی فهمیده و فاطمه کریمی، بار‌ها در روایت‌های خود از ایمان و غیرت فرزندشان سخن گفته‌اند؛ نوجوانی که با عشق به میهن، به نماد مقاومت و ایثار تبدیل شد.

به گفته خانواده و همراهان شهید، فرشته فهمیده، خواهر وی نیز یادآور شده است که حسین با وجود سن کم، درک عمیقی از مفهوم دفاع از وطن داشت و با عمل خود این باور را در میان نسل‌های بعدی زنده کرد.