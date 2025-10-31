به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجت‌الاسلام گنجه‌ای خطیب جمعه شهر باشت در خطبه نماز جمعه این شهر به اهمیت ایام فاطمیه و فرهنگ‌سازی آن پرداخت و گفت: این مناسبت تاریخی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود و در خیابان‌ها، ادارات و مدارس یاد حضرت زهرا (س) نمایان باشد

وی درباره جنگ روایت‌ها و ابرشبهه ناکارآمدی نظام گفت: دشمن ذهن مردم را هدف گرفته و با استفاده از فضای مجازی و هوش مصنوعی نقاط قوت کشور را به ناکارآمدی تبدیل می‌کند.

وی تأکید کرد: «در حالی که نظام اسلامی در صنایع دفاعی ، پزشکی ، انرژی و فناوری‌های نوین پیشرفت چشمگیری داشته، دشمن با سانسور این موفقیت‌ها، چهره‌ای وارونه از ایران نشان می‌دهد.»

وی اضافه کرد: جبهه جهاد تبیین وظیفه دارد ابرروایت ایران قوی بسازد ؛ روایتی که کشور را مقتدر، الهام‌بخش و پیشرو در عدالت و پیشرفت نشان دهد، این روایت باید هم توانمندی‌های داخلی و هم پیشرفت‌های ملت را در خود داشته باشد.

حجت‌الاسلام به مناسبت‌های پیش‌رو نیز اشاره کرد: ۱۳ آبان روز دانش‌آموز و روز استکبارستیزی و ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی . این مناسبت‌ها فرصت مناسبی برای تقویت ارزش‌های ولایی و فاطمی و تربیت نسل جوان است.

وی در پایان به پیوند روحانیت با مردم پرداخت و گفت: حضور پرشور مردم در تشییع علما و طلاب نشان می‌دهد که دشمن نتوانسته این ارتباط عمیق را تضعیف کند .

سرفاریاب

امام جمعه سرفاریاب در ابتدای خطبه اول ضمن توصیه و سفارش به خود و همه نمازگزاران و برادران و خواهران دینی برای رعایت تقوای الهی، با بیان سخنی از امام باقر (ع) تقوا را باعث رستن از نابودی و سود بردن در آخرت عنوان کرد.

حجت الاسلام زارعی پور بالاترین سطح خطر برای هر جامعه را اختلاط و امتزاج حق و باطل دانست و گفت: این خطر ( اختلاط حق و باطل) موجب می شود افراد جامعه در تشخیص حق و باطل دچار اشتباه شوند.

وی افزود:طبق کلام امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) مردم در مواجهه با فضای در هم آمیخته حق و باطل، به سه گروه تقسیم می شوند که گروه اول حق طلبان آگاه، گروه دوم هوی پرستان هستند که در راه باطل گام بر می دارند و گروه سوم کسانی هستند که تشخیص برای آنها مشکل بوده و نا آگاهانه در دام شیطان گرفتار می شوند.

خطیب جمعه سرفاریاب حضرت فاطمه (س) را نماد حقیقت طلبی و روشن نمایی مرز بین حق و باطل دانست و با عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت آن بانوی بزرگ اسلام، ایستادگی در برابر انحراف و ستم را از ارکان اصلی زندگی ایشان عنوان کرد.

حجت الاسلام زارعی پور در خطبه دوم با اشاره به اینکه در دنیای امروز تهدیدات طبیعی و انسانی همواره در کمین جوامع بشری بوده، پدافند غیرعامل را از مهمترین روش ها و ابزار مقابله با تهدیدات بالقوه عنوان کرد و گفت: مجموعه اقداماتی مثل استحکام بخشی و ایمن سازی زیر ساختها و استتار و ... که موجب کاهش آسیب های احتمالی ناشی از تهدیدات طبیعی، نظامی ، تروریستی و ... می شوند، به عنوان پدافند غیرعامل تعریف می شوند.

وی حفاظت از جان انسانها، کاهش خسارتها و ایجاد بازدارندگی را از اهداف اساسی پدافند غیرعامل عنوان کرد.

امام جمعه سرفاریاب ضمن تبریک یوم الله ۱۳ آبان، گفت: تقابل آمریکا با ایران ناشی از رفتار خاص جمهوری اسلامی نبوده بلکه مربوط به ذات نظام سلطه طلبی آنهاست و سوابق تاریخی مثل دخالت مستقیم در موضوع ملی شدن صنعت نفت در ایران، کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲، لایحه کاپیتولاسیون سال ۴۳ و... نشان این خوی استکباری در آنهاست که تنها راه مقابله با آن، ایستادگی و استقامت و تلاش برای ایران قوی در همه جنبه ها می باشد.

پاتاوه

حجت الاسلام سیادت درخطبه سیاسی نماز با تسلیت سالروز شهادت آیت الله قاضی طباطبایی(ره)، اولین شهید محراب، به دست منافقین کوردل در سال ۱۳۵۸ و باگرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا از صدر اسلام تاکنون به ویژه شهدای محراب گفت:بیش از ۱۷ هزار نفر از علما، دانشمندان و مردم به دست منافقین کوردل که مزدور رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی هستند، به شهادت رسیدند.

امام جمعه پاتاوه با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام(س)، در سال ۱۳۵۸، افزود: این روز روز ملی مبارزه با استکبار، روز دانش آموز و تبعید حضرت امام خمینی از ایران به ترکیه است

وی عنوان کرد: ملت ایران، شعار مبارزه با استکبار را باید به عنوان پرچم و مشعل حفظ کند، چرا ؟چون اگر این علم برافراشته، حفظ نشود و این شعار گم بشود ،راه ملت گم خواهد شد .پس، مبارزه با استکبار، یک شعار همیشگی است .

حجت الاسلام سیادت اضافه کرد: در عصری که جنگ‌های نرم، جایگزین جنگ‌های سخت شده مهم‌ترین سلاح دشمن، تزریق یاس و ناامیدی به جامعه است. اما واقعیت‌های عینی و دستاوردهای انکارناپذیر ایران اسلامی ،روایتی متفاوت را بازگو می‌کنند، روایتی که در آن ایران مظهر امید و نشانه‌ای از توانمندی‌های بی‌پایان یک ملت است .