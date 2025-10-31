مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد: شناسایی، تعیین حریم و آزادسازی بستر رودخانه‌ها از مهم‌ترین اقدامات حفاظتی برای پیشگیری از خسارات ناشی از سیلاب و صیانت از منابع طبیعی استان است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جواد محجوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها و مقابله با خطرات احتمالی سیلاب، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۱۱ کیلومتر از رودخانه‌های استان لایروبی شده و بیش از هفت‌هزار و پانصد متر مربع از بستر‌ها آزادسازی شده است.

وی با بیان اینکه شناسایی، تعیین حریم و آزادسازی بستر رودخانه‌ها از اولویت‌های اصلی شرکت آب منطقه‌ای یزداست، افزود: تاکنون بیش از دو‌هزار و هشتصد و هفتاد و شش کیلومتر رودخانه در استان شناسایی شده که عمدتاً ماهیت فصلی دارند و در مجموع حدود شش‌هزار و پانصد هکتار از اراضی بستر این رودخانه‌ها را شامل می‌شوند.

محجوبی ادامه داد: از این میزان، حدود شش‌هزار هکتار در محدوده منابع طبیعی قرار داشته و اسناد آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از سازمان منابع طبیعی صادر شده است. افزون بر آن، نزدیک به پانصد هکتار دیگر نیز در حال طی مراحل اخذ سند به نام وزارت نیرو است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به پیشرفت چشمگیر مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها طی دو سال گذشتهگفت: تاکنون برای بیش از ۸۰۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان مطالعات تعیین حریم و بستر انجام شده و ۱۱۲ هکتار از بستر‌ها نیز به منظور تثبیت مالکیت دولت سنددار شده‌اند.

وی عمده تمرکز رودخانه‌های استان را در شهرستان‌های تفت و مهریزدانست و افزود: هدف از اجرای این طرح‌ها، صیانت از مناطق پایین‌دست رودخانه‌ها و جلوگیری از بروز خسارات احتمالی سیلاب به زیرساخت‌ها، تأسیسات و اراضی کشاورزی است.