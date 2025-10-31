به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله سوم و پایانی لیگ برتر دوچرخه‌سواری جاده بزرگسالان و مرحله دوم لیگ جاده جوانان به صورت همزمان، از امروز جمعه ۹ آبان در قزوین آغاز شد و در ماده تایم تریل انفرادی، آرش میرباقری عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

اسامی نفرات برتر به شرح زیر است؛

ماده تایم تریل انفرادی – مرحله سوم لیگ برتر جاده آقایان بزرگسال

مقام اول: آرش میرباقری از تیم دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) با زمان ۲۳:۰۳:۴۸۵

مقام دوم: سعید صفرزاده از تیم ملوان بندر انزلی با زمان ۲۳:۲۲:۶۳۴

مقام سوم: بهنام آرین از تیم ملوان بندر انزلی با زمان ۲۳:۲۹:۳۱۱

ماده تایم تریل انفرادی – مرحله دوم لیگ جاده آقایان جوان

مقام اول: آرش میرباقری از تیم پتروشیمی تبریز با زمان ۲۳:۰۳:۴۸۵

مقام دوم: امیر علیزاده از تیم دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) با زمان ۲۴:۱۸:۰۶۵

مقام سوم: آروین جواهری از تیم پتروشیمی تبریز با زمان ۲۵:۰۱:۰۰۱

مسابقات استقامت جاده فردا شنبه ۱۰ آبان به میزبانی قزوین برگزار خواهد شد.

همچنین مرحله سوم و پایانی مسابقات لیگ جاده آقایان جوان ۲۱ تا ۲۳ آبان در تهران برگزار خواهد شد.