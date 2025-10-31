پخش زنده
نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: بیمه سلامت،سرمایهگذاری ملی است که نتیجه آن در ارتقای بهرهوری نظام سلامت کشور نمایان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، سید محمد پاکمهر در اختتامیه بیست و چهارمین اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت ایران که در مشهد برگزار شد گفت: آنچه امروز در نظام بیمهای کشور مشاهده میشود، حاصل سالها سرمایهگذاری فکری، مدیریتی و اجرایی است و نباید تصور شود که هزینه در بیمه سلامت بار مالی صرف است.
او افزود: هزینههای بیمهای نوعی سرمایهگذاری بلندمدت محسوب میشود و آثار مثبت آن در آینده نزدیک در کاهش آسیبها و تقویت تابآوری نظام سلامت نمایان خواهد شد.
لزوم همافزایی وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی معاونت بهداشت وزارتخانه، دانشگاههای علوم پزشکی و بیمه سلامت در یک مسیر واحد گام بردارند، میتوانند با استفاده از ظرفیتهای موجود، خدمات پیشگیرانه را بهصورت گسترده و هدفمند خریداری کنند.
پاک مهر با اشاره به طرح پزشک خانواده و سابقه بررسی آن در کمیسیون بهداشت مجلس گفت: دولتها در اجرای این طرح با چالش منابع و ساختار مواجه بودهاند. در زمان حضور پزشکیان در کمیسیون نیز این موضوع مطرح بود و اکنون که او در راس دولت قرار دارند، انتظار میرود اجرای پزشک خانواده با پشتوانه علمی و اجرایی دقیقتری دنبال شود.
او با اشاره به اجرای پایلوت این طرح در مشهد افزود: اجرای موفق پزشک خانواده نیازمند مطالعه، برنامهریزی و تأمین بهموقع منابع است. تجربه برخی استانها نشان داده که پرداختها در این طرح با تاخیر همراه بوده و باید این چالشها پیش از اجرای سراسری برطرف شود.
نقش محوری بیمه در حکمرانی سلامت
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در بخش دیگری از سخنان خود بیمه را ستون اصلی نظام سلامت دانست و گفت: هیچ توسعهای در سلامت بدون بیمه ممکن نیست. همانطور که دولت در بخش کشاورزی و منابع طبیعی با پرداخت یارانه بیمه از کشاورزان حمایت میکند، در بخش سلامت نیز باید نگاه حمایتی و آیندهنگرانه داشته باشد. بیمه سلامت باید به گونهای تقویت شود که در برابر بحرانهایی همچون بیماریهای نوپدید، بلایای طبیعی یا بحرانهای اقتصادی تابآور باشد.
پاکمهر با اشاره به مباحث مطرحشده در نشستهای تخصصی اجلاس، پیشنهاد داد که نتایج و جمعبندی مباحث در قالب بیانیهای راهبردی تنظیم شود تا مسیر آینده نظام بیمه سلامت بهصورت منسجم و گامبهگام دنبال شود.
وی افزود: باید مسیر اصلاح حکمرانی بیمهای بهگونهای طراحی شود که از یکسو پایدارسازی منابع و از سوی دیگر ارتقای کارآمدی و پاسخگویی در نظام سلامت محقق شود.
تعامل میان قوای مختلف، ضامن پایداری تحول و ارتقای عدالت در خدمات بیمهای کشور
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران نیز در این آیین با اشاره به همکاری نزدیک با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و دستگاههای دولتی گفت: تعامل میان قوای مختلف و بهرهگیری از صاحبنظران علمی، ضامن پایداری تحول و ارتقای عدالت در خدمات بیمهای کشور است.
محمدمهدی ناصحی، بر ضرورت تداوم مسیر تحول در نظام سلامت کشور تأکید کرد و افزود: محورها و مباحث مطرحشده در این همایش تنها به این چند روز محدود نیست و با برنامهریزی دقیق ادامه خواهد یافت، چراکه این موضوعات، بنیان تحول در نظام بیمه و سلامت کشور را تشکیل میدهند.
او افزود: با نگاه بلند و نیت خیر جمعی میتوانیم کشور را در مسیر توسعه متوازن و عدالتمحور در حوزه سلامت قرار دهیم و همکاری میان قوای مختلف و نهادهای علمی، ضامن پایداری این تحول است.