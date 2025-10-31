به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛امام جمعه موقت شهرستان نقده ضمن تسلیت ایام شهادت فاطمه زهرا (س) با اشاره به روز تسخیر لانه جاسوسی افزود: استکبار در شکل‌های مختلفی ظاهر می‌شود و امروز سنگین‌تر شده چرا که با هدف قرار دادن اعتقادات ما برنامه ریزی و توطئه میکنند و ما باید مواظب رفتار‌های چندگانه دشمن بخصوص آمریکای جنایتکار باشیم و برای رسید به استقلال سیاسی برسیم باید در کنار مردم با تفکر فرزند حسین ابن علی (ع) که هرگز زیر بار ظلم نرفت، حرکت کنیم.

حجت الاسلام شیخ کاظم ابراهیمی با اشاره به مشکلات آمریکا با جمهوری اسلامی تصریح کرد: آمریکا فقط با اعتقادات ما مشکل ندارد بلکه با ایران قوی در منطقه نیز مشکل دارد چرا که ایران امروز به دنیا نشان داده که می‌توان جلو ظالمان ایستاد و جریان‌های مقاومت را به دنیا صادر کرد، هر دولت و مملکتی بخواهد از زیر سلطه آمریکا و استکباری خارج شود آمریکا با آنها مشکل دارد و این همیشه خواهد بود تا زمان سلطه مجدد، و این امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به مناسبت‌ها مختلف از جمله فاز توسعه بیمارستان که کار بسیار مناسبی بود و جای تقدیر و تشکر دارد، تامین نیروی انسانی این بیمارستان با استفاده از نیرو‌های بومی، ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی و سفارش به تقوای الهی از دیگر بحث‌های خطیب جمعه این هفته بود.