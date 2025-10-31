به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، حجت‌الاسلام والمسلمین خانجانی امروز در خطبه‌های نماز جمعه این شهر به فرارسیدن ایام فاطمیه اشاره کرد و با بیان شخصیت ارزشمند دختر گرامی پیامبر (ص) گفت : حضرت زهرا (س) برای قیام و دفاع از اسلام و ولایت همه سختی‌ها را تحمل کرد ودر این راه به شهادت رسید و امروز بانوان ایران اسلامی باید برای حفظ ارزش‌های اسلامی و دفاع از ولایت و رعایت حجاب و عفاف و زندگی ساده حضرت فاطمه (س) را الگوی خود قرار دهند.



وی با بیان اینکه ۱۳ آبان روز باز خوانی و تبیین جنایات استکبار جهانی و فرصتی برای رسوا کردن سیاست خصمانه آمریکا و اسرائیل جنایتکار است و راهپیمایی ۱۳ آبان امسال باید متفاوت از هر سال با شکوه برگزار و تاثیرگذار باشد افزود:همه آحاد مردم در راهپیمائی ۱۳ آبان در راستای حمایت از مردم غزه و لبنان و پاسخ به یاوه گویی‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا با فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل انزجارخود را از جنایات استکبار جهانی و رژیم جعلی صهیونیستی اعلام خواهند کرد.

امام جمعه گورابزرمیخ به اهمیت و جایگاه امنیت در کشور اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی امروز به برکت خون شهدا و رهبری بصیر و قدرتمند و مردم ولایتمدار و نیرو‌های مسلح مقتدر در همه عرصه‌ها مخصوصاً نظامی یک کشور قدرتمند و با امنیت است و اگر دشمنان درمحاسباتشان نسبت به ایران دچار اشتباه شوند و غلطی بکنند با پاسخ کوبنده ایران مواجه خواهند شد و پاسخ دندانشکنی به آنان خواهیم داد.