به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت الاسلام ترابی امام جمعه گنبدکاووس به مسئولان گفت:همه مسئولان به تعبیر رهبر معظم انقلاب باید با اشرافی گری و تفکر غربی مقابله کنند چرا که این نوع تفکرات با آرمان‌های انقلاب اسلامی مغایرت دارند.

حاج عبدالباسط آخوند نوری‌زاد امام جمعه اهل سنت گنبد کاووس از زحمات گروه پزشکی و درمانی مصلی اهل سنت گنبدکاووس که هر هفته صادقانه در خدمت نمازگزاران هستند، قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام دلبری امام جمعه علی آباد کتول ۱۳ آبان را نشانه‌ای از استکبار ستیزی ملت ایران دانست و گفت: مردم هر ساله این مراسم را با شکوه بیشتری گرامی می‌دارند.

حجت‌الاسلام دماوندی امام‌جمعه مینودشت با تسلیت فرا رسیدن ایام فاطمیه از همه مردم خواست: حرمت این ایام را نگه دارند.

حجت‌الاسلام منصوری امام جمعه آزادشهر گفت: سفارت آمریکا مرکز برنامه‌ریزی برای دشمنی با انقلاب اسلامی بود و ملت ایران در ۱۳ آبان ۵۸ پاسخ قاطعی به این دشمنی‌ها داد.

امام جمعه بندرترکمن دشمنی‌ها و جنایات آمریکا علیه کشورمان را به سبب عزت طلبی واستقلال خواهی ملت دانست و گفت: رابطه با شیطان بزرگ سرنوشتی جز عقب ماندگی و ذلت ندارد.

حاج آخوند عبدالرحمان کر امام جمعه بندرترکمن با محکوم کردن جنات‌های مستمر رژیم صهیونیستی، گفت: این جنایات با دستور مستقیم آمریکای جنایتکار در حال انجام است.

مولوی مشعوف امام جمعه اهل سنت آزادشهر خدمت بی منت به مردم را فرصتی مناسب برای مسؤلان بیان کرد و خواستار رسیدگی جدی به مشکلات معیشتی مردم شد.

امام جمعه کردکوی ضمن تشریح جنایت آمریکا در منطقه و جهان گفت: تسخیر لانه جاسوسی به جهانیان ثابت کرد آمریکا هیچگاه به دنبال صلح و قابل اعتماد نیست.

حجت الاسلام کوهستانی امام جمعه موقت کلاله با بزرگداشت هفته بسیج دانش آموزی گفت: بسیج یک حرکت اجتماعی هست و باید بسیج را قوی‌تر کنیم.

حاج محمد آخوند احمدی امام جمعه اهل سنت کلاله با بزرگداشت سیزده آبان گفت: وظیفه همه ماست که روحیه‌ استکبار ستیزی را در جامعه تقویت کنیم.

حجت الاسلام صفی الحسینی امام جمعه موقت گالیکش گفت: ۱۳ آبان روز استکبار ستیزی و روز استواری ملت ایران مقابل مستکبران است.

حجت الاسلام کیائی امام جمعه شهر دلند با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا (س) گفت: ایام فاطمیه فرصتی مناسب برای تبیین هرچه بیشتر ابعاد شخصیتی و سبک زندگی ایشان است.

حجت الاسلام ریاحی امام جمعه نوکنده گفت: آمریکا با هر کشوری که سلطه‌ غرب را نپذیرد دشمنی می‌کند و به همین دلیل باید با تکیه بر داشته‌های خود، به فکر حلّ مشکلات باشیم.

حجت الاسلام جمعه خطیب موقت شهرستان آق قلا گفت: قلب نوجوان پذیرش کاشت هر بذری را دارد لذا همه به ویژه مسئولان باید برای این مهم برنامه ریزی داشته باشند.

آخوند رهبر خطیب جمعه اهل سنت آق قلا به آثار فردی و اجتماعی گناه اشاره کرد و گفت: گناه نه تنها باعث سقوط فردی می‌شوند، بلکه بنیان خانواده و جامعه را سست می‌کند.

حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه شهردوزین گفت: در کشور مبارزه با استکبار به فرهنگ عمومی تبدیل شده و هر ایرانی به سهم خود در این امر خداپسندانه سهیم می‌شود.

حجت الاسلام بهرامی امام جمعه شهر خان ببین و منطقه فندرسک ایام فاطمیه را تسلیت گفت و افزود: در این ایام با عزاداری‌های خالصانه ارادت خود را به این بانوی بزرگوار ابراز کنیم.

حجت الاسلام بابامحمدی امام جمعه نگین شهر با بزرگداشت ۱۳ آبان گفت: اینکه ملت ایران هر روز رساتر از گذشته شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهد و ریشه در سابقه استکباری آمریکا دارد.

حجت‌الاسلام اشرفی امام جمعه شهر مزرعه کتول گفت: ۱۳ آبان نشانه بالندگی و پیروزی ما در قبال استکبار جهانی است و این روز برای ملت ایران بسیار مهم است.

حجت‌الاسلام صفایی امام جمعه شهر انبارالوم گفت: امروز اسرائیل جنایتکار در غزه و دیگر مناطق اسلامی به کشتار بی‌گناهان ادامه می‌دهد و این ظلم‌ها باید متوقف شود.