به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم کشتی فرنگی استقلال که امسال به عنوان نماینده قم در لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیمداری می‌کند، امروز در پیکار‌های دور رفت گروه الف این رقابت‌ها هر دو حریف خود را شکست داد و صدرنشین شد تا نیمه از راه صعود را طی کرده باشد.

تیم قم در دیدار نخست ۹ - ۱ مقاومت البرز را شکست داد و در دومین بازی هم رعدپدافند هوای ارتش را ۸ - ۲ از پیش رو برداشت.

دیدار‌های دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور در گروه الف به میزبانی تهران برگزار شد.