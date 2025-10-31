به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری در پی انتشار ویدئویی در فضای مجازی از قطع درختان صنوبر در منطقه جنگلی چمستان، گفت: در حوزه منابع طبیعی شهرستان نور و در منطقه چمستان دو طرح جایگزین صنوبر با گونه های بومی و جنگلی در سری‌ های شیرکلا اهلم و شهرکلا عباسا و چمستان به شماره قرارداد ۱۴۰۴۱۰۴۰۶ مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۴ و طرح جایگزین صنوبر با گونه های جنگلی سری یک واتاشان توسط دو مجری درحال اجرا می باشد.

علی باقری جامخانه افزود: در سری‌ های شیرکلا در سال جاری در قطعات ۲۲ و۲۳ با حجم ۷۵۰۰ متر مکعب از گونه صنوبر در حال برداشت است و طرح دیگری که اخیرا قرارداد آن امضا شد نیز در ایستگاه تحقیقات چمستان می باشد که مدت هر سه طرح در قالب طرح مصوب و دارای بیلان ۵ ساله است.

او ادامه داد: هدف این طرح تنها حذف درختان غیر جنگلی است و گونه های جنگلی از قبیل بلوط، توسکا، ون، افرا و غیره جایگزین گونه صنوبر خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: تمام این طرح ها در راستای قانون بوده و مجری طرح نیز با نصب تابلو، اطلاع رسانی های لازم را از قبل انجام داده که در معرض دید همگان است.

باقری با بیان این که هیچ تخلفی صورت نگرفته و تمام این گونه ها از نوع صنوبر و غیر جنگلی است، ضمن تشکر از دغدغه طبیعت دوستان از مردم خواست قبل از انتشار مطلب یا ویدئویی در فضای مجازی و حتی در رسانه ها، حتما اطلاعات را از دستگاه های مرتبط کسب و پس از آن اقدام به انتشار کنند.