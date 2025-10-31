پخش زنده

امام جمعه فومن با درپیش بودن یوم الله ۱۳ آبان روزدانش آموز ازاقشار مختلف مردم دعوت کردتا بار دیگر با حضور پرشور در راهپیمائی این روز همچون همیشه نقشههای شوم دشمنان را نقشه برآب کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، امام جمعه فومن امروز در خطبههای نمازجمعه این شهرستان با اشاره به توطئههای روز افزون دشمنان به سرکردگی آمریکای جنایتکار گفت : دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی ۸ساله ودفاع مقدس ۱۲ روزه کاری از پیش نبردند تحریمهای ظالمانه و جنگ فرهنگی علیه ملت ایران را افزایش دادهاند و به خیال خام خود با این فشارها میخواهند ملت انقلابی و ولایتمدار ما را از مسیر اسلام ناب محمدی دور کنند غافل از انکه مردم ایران با مقاومت خود در مقابل آنها ایستاده است.
حجت الاسلام والمسلمین داودی همچنین خواستار دشمن شناسی هرچه بیشتر مردم در برابر ترفندهای شوم دشمنان در جامعه شد و افزود: بهترین راه مدیریت فضای مجازی و انجام کارهای فرهنگی در مدارس مساجد و دانشگاهها است.