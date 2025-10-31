به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، امام جمعه فومن امروز در خطبه‌های نمازجمعه این شهرستان با اشاره به توطئه‌های روز افزون دشمنان به سرکردگی آمریکای جنایتکار گفت : دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی ۸ساله ودفاع مقدس ۱۲ روزه کاری از پیش نبردند تحریم‌های ظالمانه و جنگ فرهنگی علیه ملت ایران را افزایش داده‌اند و به خیال خام خود با این فشار‌ها می‌خواهند ملت انقلابی و ولایتمدار ما را از مسیر اسلام ناب محمدی دور کنند غافل از انکه مردم ایران با مقاومت خود در مقابل آنها ایستاده است.

حجت الاسلام والمسلمین داودی همچنین خواستار دشمن شناسی هرچه بیشتر مردم در برابر ترفند‌های شوم دشمنان در جامعه‌ شد و افزود: بهترین راه مدیریت فضای مجازی و انجام کار‌های فرهنگی در مدارس مساجد و دانشگاه‌ها است.