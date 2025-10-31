به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال استقلال تهران و آلومینیوم اراک در هفته نهم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهرقدس به مصاف هم رفتند و این دیدار با برتری ۳ بر یک شاگردان ساپینتو به پایان رسید.

استقلال ۳ - آلومینیوم اراک یک

گل‌ها: یاسر آسانی (۱۷ - پنالتی)، مونیر الحدادی (۳+۴۵) و علیرضا کوشکی (۶۵) برای استقلال، رحمان جعفری (۵۳ - پنالتی) برای آلومینیوم

اخراج: رضا مرزبان از آلومینیوم (۷۴)

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

ترکیب آلومینیوم:

محمد خلیفه، بهرام گودرزی، مهدی مهدی پور، امین جهان کهن، رضا مرزبان، ابوالفضل قنبری، سید مهدی مهدوی، یاسین جرجانی، بهروز نوروزی فرد، رحمان جعفری، عباس کهریزی.

در جدول استقلال تهران با ۱۶ ، سپاهان با ۱۵ و چادر ملو با ۱۴ امتیاز رده های اول تا سوم را در اختیار دارند.



شاگردان مجتبی حسینی نیز با ۱۳ امتیاز در جایگاه هفتم جدول قرار گرفتند.