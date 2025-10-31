پخش زنده
مشاور رهبر معظم انقلاب هدف ترامپ از انکار نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی را رفع موانع بهاجرا درآمدن قراردادهای مالیاش با کشورهای اسلامی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب امروز جمعه (۹ آبان ماه) در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: هدف ترامپ از انکار نقض آتشبس توسط رژیم کودککش صهیونی در غزه حفظ صلح نیست. بلکه به دنبال رفع موانع بهاجرا درآمدن قراردادهای مالی اش با کشورهای اسلامی و استفاده هرچه بیشتر از ثروت آنهاست.
وی در این پیام خاطرنشان کرد: نمایش شرم الشیخ هم در همین راستا انجام شد.