پمپاژ داجیوند،گامی در توسعه کشاورزی هلیلان
با بهرهبرداری از طرح پمپاژ داجیوند، دشتهای حاصلخیز این منطقه جانی تازه میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «آذرکردار» مدیر طرح پمپاژ داجیوند گفت: این طرح اکنون با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و تا پایان امسال آماده بهرهبرداری خواهد شد.
وی افزود: با افتتاح این طرح، ۱۲ روستای داجیوند که عمدتاً معیشت آنها بر پایه کشاورزی است، زیر پوشش قرار میگیرند و حدود ۹۵۰ خانوار از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
«آیت قیصر بیگی» فرماندار هلیلان نیز با اشاره به اینکه برای تکمیل این طرح، اعتبار مناسبی در نظر گرفته شده است بیان کرد: از محل اعتبارات کمیته برنامهریزی ، ۲۰ میلیارد تومان به اجرای مرحله نخست طرح اختصاص یافته است.
وی افزود: بر اساس قول مساعد مدیر سازمان جهاد کشاورزی استان، مرحله نخست طرح پمپاژ داجیوند تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد و اجرای آن میتواند زمینه اشتغالزایی برای نزدیک به هزار خانوار منطقه را فراهم کند.
بر اساس اعلام مسئولان، تاکنون عملیات نصب ۱۲ ایستگاه پمپاژ در این طرح انجام شده که ۱۰ ایستگاه فعال و دو ایستگاه دیگر در دست راهاندازی است.
این طرح ظرفیت انتقال ۱۵۰۰ لیتر آب در ثانیه را دارد و خط انتقال آن به طول ۱۲۰۰ متر نیز اجرا شده است.
با بهرهبرداری کامل از طرح پمپاژ داجیوند، هزار و ۲۴۵ هکتار از اراضی دیم منطقه به زمینهای آبی تبدیل خواهد شد.
شهرستان هلیلان دارای بیستهزار هکتار زمین کشاورزی است که از این میزان، بیش از ششهزار هکتار آن آبی است.