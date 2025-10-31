پخش زنده
هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. در این دوره، ۴۳ گروه نمایشی از میان بیش از ۲۰۰ اثر ارسالی در بخشهای آزاد، آیینی، سنتی، دگرگونهها و نشتیمان اجرا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رقابت گروههای نمایشی داخلی و خارجی با معرفی برترینها به پایان رسید.
با رای هیئت داوران، نمایشهای «حنان» از سنندج، «انسان خطای آخر» از لاهیجان، «ته این قصه» از قزوین و «پرواز» از سقز به عنوان آثار برتر جشنواره انتخاب شدند و به جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی شدند.
پرداختن به موضوعات فراگیر و ایثار و شهادت از ویژگیهای برجسته این دوره بود.
علیاصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان: تلاش ما بر برگزاری جشنوارهای با محتوای غنی و همهجانبه متمرکز بود.
محمد کرمالهی، مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران: موضوع ایثار و شهادت پیام فرهنگی و ارزشی مهمی را منتقل کرد.
زهرا نوعپرست، مدیرکل دفتر توانبخشی آموزشی و حرفهای سازمان بهزیستی گفت: جشنواره فرصتی برای نمایش توانمندیهای هنرمندان در حوزههای اجتماعی و فرهنگی فراهم کرد.
رضا مردانی، مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جشنواره مریوان را زبان دیپلماسی فرهنگی و هنری کشور دانست.