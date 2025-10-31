به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رقابت گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی با معرفی برترین‌ها به پایان رسید.

با رای هیئت داوران، نمایش‌های «حنان» از سنندج، «انسان خطای آخر» از لاهیجان، «ته این قصه» از قزوین و «پرواز» از سقز به عنوان آثار برتر جشنواره انتخاب شدند و به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شدند.

پرداختن به موضوعات فراگیر و ایثار و شهادت از ویژگی‌های برجسته این دوره بود.

علی‌اصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان: تلاش ما بر برگزاری جشنواره‌ای با محتوای غنی و همه‌جانبه متمرکز بود.

محمد کرم‌الهی، مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران: موضوع ایثار و شهادت پیام فرهنگی و ارزشی مهمی را منتقل کرد.

زهرا نوع‌پرست، مدیرکل دفتر توانبخشی آموزشی و حرفه‌ای سازمان بهزیستی گفت: جشنواره فرصتی برای نمایش توانمندی‌های هنرمندان در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی فراهم کرد.

رضا مردانی، مدیرکل هنر‌های نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جشنواره مریوان را زبان دیپلماسی فرهنگی و هنری کشور دانست.