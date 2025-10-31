دور رفت مرحله مقدماتی این رقابت‌ها از دوم آبان تا هفتم آذرماه برگزار میشود و در پایان از هر گروه چهار تیم برتر راهی مرحله پلی‌آف و حذفی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، در چهار چوب هفته دوم و از گروه سوم رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال کشور تیم شهید املاکی لنگرود عصر امروز در سالن ۲۲ بهمن این شهر به مصاف تیم والیبال امیرکبیر رفت که این دیدار در پایان با برد سه بر یک تیم میزبان به پایان رسید.

