هفته نهم لیگ برتر فوتبال کشورمان امروز با برگزاری ۶ دیدار دیگر پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران امروز جمعه (نهم آبان) با برگزاری ۶ دیدار دیگر پیگیری شد. دیروز تیمهای فوتبال تراکتور تبریز و پرسپولیس مقابل یکدیگر به تساوی یک بر یک رسیدند و فردا نیز تیمهای پیکان و فجرسپاسی به مصاف یکدیگر میروند تا پرونده این هفته بسته شود.
نتایج دیدارهای امروز به شرح زیر است:
ذوبآهن اصفهان صفر - ملوان بندر انزلی صفر
مس رفسنجان ۲ - چادرملوی اردکان ۳
گلها: مهدی شریفی (دقیقه ۴ برای مس رفسنجان)، رنی سیمیسترا و هادی حبیبی نژاد برای چادرملو
استقلال ۳ - آلومینیوم اراک یک
گلها: یاسر آسانی (۱۷ - پنالتی)، مونیر الحدادی (۳+۴۵) و علیرضا کوشکی (۶۵) برای استقلال، رحمان جعفری (۵۳ - پنالتی) برای آلومینیوم
خیبر خرم آباد صفر - گل گهر سیرجان صفر
استقلال خوزستان یک - فولاد خوزستان صفر
گل: عارف رستمی (۱۹)
شمس آذر قزوین صفر - سپاهان اصفهان یک
گل: آرش رضاوند (۲۴)