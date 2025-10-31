به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران امروز جمعه (نهم آبان) با برگزاری ۶ دیدار دیگر پیگیری شد. دیروز تیم‌های فوتبال تراکتور تبریز و پرسپولیس مقابل یکدیگر به تساوی یک بر یک رسیدند و فردا نیز تیم‌های پیکان و فجرسپاسی به مصاف یکدیگر می‌روند تا پرونده این هفته بسته شود.

نتایج دیدار‌های امروز به شرح زیر است:

ذوب‌آهن اصفهان صفر - ملوان بندر انزلی صفر

مس رفسنجان ۲ - چادرملوی اردکان ۳

گل‌ها: مهدی شریفی (دقیقه ۴ برای مس رفسنجان)، رنی سیمیسترا و هادی حبیبی نژاد برای چادرملو

استقلال ۳ - آلومینیوم اراک یک

گل‌ها: یاسر آسانی (۱۷ - پنالتی)، مونیر الحدادی (۳+۴۵) و علیرضا کوشکی (۶۵) برای استقلال، رحمان جعفری (۵۳ - پنالتی) برای آلومینیوم

خیبر خرم آباد صفر - گل گهر سیرجان صفر

استقلال خوزستان یک - فولاد خوزستان صفر

گل: عارف رستمی (۱۹)

شمس آذر قزوین صفر - سپاهان اصفهان یک

گل: آرش رضاوند (۲۴)