رئیس سازمان امور اراضی کشور: باید در حوزههای مختلف واگذاری و تغییر کاربری مجاز، نظارتها به نحو مناسبی اعمال شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، داور نامدار در سومین گردهمایی آموزشی مدیران امور اراضی و نمایندگان حکام شرع سراسر کشور گفت: در رفع تداخلات اراضی تلاشهای زیادی انجام شده است و تاکنون حدود ۹۵ درصد از اراضی کشاورزی رفع تداخل شده است، میزان باقیمانده پلاکها از پیچیدگی خاصی برخوردار است و لازم است با تلاش و همت مضاعف در موعد مقرر به اتمام برسد.
وی تأکید کرد: در استانهایی که عملکرد مناسبی در رفع تداخلات ندارند باید مشکلات و موانع بررسی و در اجرای این طرح تسریع شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: در واگذاری اراضی باید سختگیری فنی انجام شود، ولی از آنجایی که سرمایهگذاری و اشتغالزایی از مهمترین وظایف دولت است، در واگذاری اراضی برای طرحهای اشتغالزایی وتولید همکاری وتسهیل گزی ضروری است.
داورنامدار گفت:لازم است در واگذاری اراضی برای احداث نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر همکاری لازم با سرمایهگذاران انجام شود و فرایند واگذاری در این حوزه تسریع و تسهیل شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بامحدودیت شدید آبی و اراضی مستعد کشاورزی در کشور مواجه هستیم، یکی از راهکارهای برونرفت از این وضعیت توسعه واحداث شهرکهای گلخانهای است و لازم است در این حوزه با سرمایهگذاران و تولیدکنندگان همکاری کنیم.
رئیس سازمان اموراراضی کشورگفت: لازم است در حوزههای مختلف واگذاری وتغییر کاربری مجاز نظارتها به نحو مناسبی اعمال شود، در حوزه حفظ کاربری اراضی باید گشتهای حفاظت از اراضی کشاورزی فعال باشند و تغییر کاربریهای غیرمجاز در همان مراحل اولیه شناسایی و از ادامه روند جلوگیری شود.