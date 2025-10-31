امروز: -
لیگ برتر فوتبال / استقلال - آلومینیوم

از هفته نهم بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر ایران امروز ۹ آبان ۱۴۰۴ دو تیم استقلال و آلومینیوم در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۳ بر ۱ به سود استقلال به پایان رسید
عکاس :مهدی زارع
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ - ۱۸:۵۲
