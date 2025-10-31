هفته نهم لیگ برتر فوتبال؛
شکست آلومینیوم در تقابل با استقلال
تیم فوتبال آلومینیوم اراک از میزبان خود استقلال تهران شکست خورد.
در این دیدار که با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه شهر قدس تهران برگزار شد، این تیم میزبان بود که در نیمه اول روی ضربه پنالتی آسانی گل اول و روی ضربه سر ِ حدادی گل دوم را وارد دروازه اراکیها کرد و با پیروزی به رختکن رفت.
در ادامه و در نیمه دوم اراکیها توانستند به وسیله رحمان جعفری و از روی نقطه پنالتی یکی از گلهای خورده را جبران کنند، اما در ادامه باز هم این آبی پوشان بودند که بوسیله کوشکی گل سوم را به ثمر رساندند و با این برد، ۱۶ امتیازی و صدرنشین شدند.
اراکیها در هفته دهم این رقابتها جمعه پانزدهم آبان ماه میهمان چادرملو اردکان خواهند بود