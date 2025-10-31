به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور جام خلیج فارس آلومینیوم اراک ۱-۳ به استقلال تهران باخت.

در این دیدار که با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه شهر قدس تهران برگزار شد، این تیم میزبان بود که در نیمه اول روی ضربه پنالتی آسانی گل اول و روی ضربه سر ِ حدادی گل دوم را وارد دروازه اراکی‌ها کرد و با پیروزی به رختکن رفت.

در ادامه و در نیمه دوم اراکی‌ها توانستند به وسیله رحمان جعفری و از روی نقطه پنالتی یکی از گل‌های خورده را جبران کنند، اما در ادامه باز هم این آبی پوشان بودند که بوسیله کوشکی گل سوم را به ثمر رساندند و با این برد، ۱۶ امتیازی و صدرنشین شدند.

اراکی‌ها در هفته دهم این رقابت‌ها جمعه پانزدهم آبان ماه میهمان چادرملو اردکان خواهند بود