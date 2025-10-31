به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: این حادثه ساعت ۱۹ دیروز رخ داد و این جوان در زمان کار با تیلر دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.

حسن نجمی افزود: افراد باید به‌ویژه در زمان استفاده از دنده عقب تیلر احتیاط کنند. تیغه‌های این دستگاه بسیار تیز و پرخطر است و حتی پس از خاموش کردن موتور، برای مدتی به حرکت خود ادامه می‌دهند؛ بنابراین لازم است متصدی تا توقف کامل تیغه‌ها صبر کند و سپس نسبت به تمیز کردن آنها اقدام کند.