جوانی ۳۵ ساله در هنگام کار با دستگاه تیلر کشاورزی در روستای چایدره مشهد، بر اثر بی احتیاطی جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی سازمان آتشنشانی مشهد گفت: این حادثه ساعت ۱۹ دیروز رخ داد و این جوان در زمان کار با تیلر دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.
حسن نجمی افزود: افراد باید بهویژه در زمان استفاده از دنده عقب تیلر احتیاط کنند. تیغههای این دستگاه بسیار تیز و پرخطر است و حتی پس از خاموش کردن موتور، برای مدتی به حرکت خود ادامه میدهند؛ بنابراین لازم است متصدی تا توقف کامل تیغهها صبر کند و سپس نسبت به تمیز کردن آنها اقدام کند.