به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بازارچه‌ها و مراکز خرید این شهر امروز با حضور پرشمار مردم و گردشگران شلوغ و پرجنب‌وجوش بود.

بازدیدکنندگان بازار مهاباد از مهمان‌نوازی و مردمداری مردم این شهر ابراز رضایت کردند و گفتند که بازار‌ها علاوه بر خرید، فرصتی برای آشنایی با فرهنگ محلی و تجربه‌ای متفاوت از بازارگردی فراهم می‌کنند.

بازاریان و کسبه محلی نیز با رعایت انصاف و خوش‌رویی، خدمات مشتری‌مداری را به بهترین شکل ارائه دادند و با رفتار صمیمانه خود، تجربه خریدی دلنشین برای مسافران رقم زدند.

به گفته مسئولان و بازاریان، بازارچه‌های مهاباد نه تنها محل خرید کالا بلکه فضایی برای تعامل فرهنگی و اجتماعی میان شهروندان و گردشگران است و در روز‌های تعطیل، این بازار‌ها به یکی از پرجنب‌وجوش‌ترین نقاط شهر تبدیل می‌شوند.