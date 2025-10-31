مرکز هوشمند مرسولات پستی شهر تبریز با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ این مرکز با هدف افزایش سرعت، دقت و بهره‌وری در فرآیند تجزیه و طبقه‌بندی مرسولات پستی و در راستای تحقق تحول دیجیتال در شبکه پستی کشور راه‌اندازی شده است.

در این مرکز، برای نخستین‌بار از سامانه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی و بینایی ماشین در فرآیند پردازش و سورتینگ مرسولات استفاده شده که قادر است به‌صورت خودکار و بدون دخالت نیروی انسانی، بارکد و مشخصات بسته‌ها را از زوایای مختلف خوانده و روزانه هزاران مرسوله را تفکیک و آماده ارسال کند.

این سامانه امکان انطباق با ابعاد و ظرفیت‌های مختلف مرسولات را دارد و با ارائه گزارش‌های مدیریتی لحظه‌ای، نظارت بر عملکرد شبکه پستی و تصمیم‌گیری داده‌محور را برای مدیران تسهیل می‌کند.

راه‌اندازی مرکز هوشمند مرسولات پستی تبریز گامی در جهت نوسازی و هوشمندسازی زیرساخت‌های لجستیکی کشور است و به گفته مسئولان شرکت ملی پست، با استقرار این فناوری، سرعت پردازش مرسولات به‌طور چشمگیری افزایش یافته و زمینه برای توسعه مراکز مشابه در سایر استان‌ها فراهم خواهد شد.

در این آیین افتتاح، باجه‌های قبول مدرن پستی، وحد توزیع امانات و باجه شبانه روزی مکانیزه قبول نیز به بهره‌براری رسید.