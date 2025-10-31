

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دفتر مرکزی فدراسیون جهانی دوومیدانی که تقویم جهانی این نهاد را اداره می‌کند، اعلام کرد که این نشت اطلاعات پس از یک حسابرسی کشف شده است

نام کارمندان در این مرحله اعلام نشده، اما فدراسیون بین‌المللی اعلام کرد که یکی از آنها قبل از کشف سرقت‌هایش آنجا را ترک کرده و دیگری اخراج شده است

سباستین کو، رئیس اتحادیه بین‌المللی فدراسیون‌های دوومیدانی:این پول پس گرفته خواهد شد، اما این پرونده را نمی‌توان نادیده گرفت