سخنگوی دولت نوشت: قهرمانی تاریخی تیم ملی هندبال دختران جوان در بازی‌های آسیایی جوانان و کسب نخستین مدال طلای تاریخ هندبال ایران، نشانه‌ای درخشان از اراده، ایمان و توان بی‌بدیل بانوان ایران زمین است. شما ثابت کردید که برای درخشش و رسیدن به قله‌ها، هیچ مانعی وجود ندارد.

ثابت کردید برای رسیدن به قله‌ها، مانعی وجود ندارد

ثابت کردید برای رسیدن به قله‌ها، مانعی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، در پی قهرمانی تاریخی تیم ملی هندبال دختران جوان کشورمان در بازی‌های آسیایی جوانان، پیامی صادر کرد. در این پیام آمده است:

قهرمانی تاریخی تیم ملی هندبال دختران جوان در بازی‌های آسیایی جوانان و کسب نخستین مدال طلای تاریخ هندبال ایران، نشانه‌ای درخشان از اراده، ایمان و توان بی‌بدیل بانوان ایران زمین است. شما ثابت کردید که برای درخشش و رسیدن به قله‌ها، هیچ مانعی وجود ندارد.

اینجانب، صمیمانه‌ترین تبریکات دولت و ملت را به شما دلاور دختران ایران، کادر فنی محترم و خانواده‌های صبورتان ابلاغ می‌کنم. شما مایه فخر و مباهاتید.

همواره در اوج باشید و درخشان!