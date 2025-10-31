پخش زنده
امروز: -
سخنگوی دولت نوشت: قهرمانی تاریخی تیم ملی هندبال دختران جوان در بازیهای آسیایی جوانان و کسب نخستین مدال طلای تاریخ هندبال ایران، نشانهای درخشان از اراده، ایمان و توان بیبدیل بانوان ایران زمین است. شما ثابت کردید که برای درخشش و رسیدن به قلهها، هیچ مانعی وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، در پی قهرمانی تاریخی تیم ملی هندبال دختران جوان کشورمان در بازیهای آسیایی جوانان، پیامی صادر کرد. در این پیام آمده است:
قهرمانی تاریخی تیم ملی هندبال دختران جوان در بازیهای آسیایی جوانان و کسب نخستین مدال طلای تاریخ هندبال ایران، نشانهای درخشان از اراده، ایمان و توان بیبدیل بانوان ایران زمین است. شما ثابت کردید که برای درخشش و رسیدن به قلهها، هیچ مانعی وجود ندارد.
اینجانب، صمیمانهترین تبریکات دولت و ملت را به شما دلاور دختران ایران، کادر فنی محترم و خانوادههای صبورتان ابلاغ میکنم. شما مایه فخر و مباهاتید.
همواره در اوج باشید و درخشان!