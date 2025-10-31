پخش زنده
کنفرانس توافق صلح فلسطین و نقض آن با تأکید بر نقش فعال امت اسلامی در حمایت از فلسطین و محکومیت نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی در اسلام آباد برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد با هدف بررسی ابعاد سیاسی و انسانی تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و محکومیت نقض مکرر آتشبس در غزه، کنفرانسی با عنوان توافق صلح فلسطین و نقض آن در اسلام آباد برگزار شد.
در این همایش که با حضور جمعی از علمای دینی، اندیشمندان، فعالان سیاسی و رسانهای پاکستان برگزار شد، سخنرانان ضمن محکومیت شدید اقدامات رژیم صهیونیستی، بر ضرورت وحدت امت اسلامی و ایفای نقش مؤثرتر کشورهای مسلمان در حمایت از ملت مظلوم فلسطین تأکید کردند.
شرکتکنندگان نقض آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی را نشانگر ماهیت تجاوزگر این رژیم دانسته و بر لزوم فشار سیاسی و دیپلماتیک جهان اسلام برای توقف جنایات در غزه تأکید نمودند.
در بخش دیگری از سخنان، مهمانان ضمن انتقاد از سیاستهای دوگانه غرب و آمریکا، هشدار دادند که برخی تلاشها برای مداخله نظامی در منطقه، در واقع در راستای منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی است و کشورهای اسلامی نباید ابزار اجرای چنین طرحهایی شوند.
آنان همچنین خواستار تحرک بیشتر نهادهای بینالمللی اسلامی، از جمله سازمان همکاری اسلامی، در حمایت عملی از مردم فلسطین شدند.