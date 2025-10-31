امام جمعه تبریز در دیدار با وزیر ارتباطات مطرح کرد؛
تبریز مرکز تجارت و اقتصاد کشور
امام جمعه تبریزدر دیدار با وزیر ارتباطات گفت:این شهر مرکز تجارت و اقتصاد کشور بوده و نیازمند توجه کامل دولت به آذربایجان شرقی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مردم هر روز با وزارتخانه شما در ارتباط بوده و منتظر ارتقای کیفیت خدمات هستند گفت: مردم علاقمند هستند با توجه به هزینههایی که پرداخت میکنند خدمات در خور و ارزشمندی دریافت کنند.
وی تصریح کرد: بسیاری از اصناف در تبریز به دلیل مشکل اینترنت در انجام معاملات خود دچار مشکل هستند باید تلاش شود رضایت مردم جلب شود.
امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری همواره بر این موضوع تاکید دارند که هر جا جوانهای نخبه وارد میدان شوند ما موفق هستیم گفت: آذربایجان سر ایران است و نگذاشته خطری برای کشور پیش بیاید و همواره جانفشانی کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل ادامه داد: اگر امروز دشمن نمیتواند کاری به ایران عزیز داشته باشد در راستای ولایتمداری مردم است که پای نظام اسلامی و تمامیت ارضی کشورمان ثابت قدم ایستادهاند.
سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم گفت:نگاه مرکز تا میدان یک ماموریت ویژه از سوی مقام معظم رهبری به ما است که موضوعات را پیگیری کنیم تا ارائه خدمات به مردم تسهیل شود.
وی افزود:طبق برنامه ریزی، موضوعات مرتبط با استان را بررسی میکنیم و در بازه چند ماهه با حضور در استان به مصوبات جلسه قبلی رسیدگی میکنیم و در صورت وجود موانع در جهت رفع آنها اقدام میکنیم.
وی با بیان اینکه در این سفر بیش از ۷۰۰ طرح ارتباطی و مخابراتی با حجم ۳/۳ هزار میلیارد تومان به بهره برداری میرسد افزود: امید است با توجه به ظرفیت های استان و تبریز گامهای استوارتر برداریم و در همین راستا مرکز هوشمند صنعت پست را در تبریز اقتتاح کردیم که بستههای وارده به مرکز را تجزیه و آماده ارسال میکند و این کار با توان بومی و نخبگان استان صورت گرفته است.