انسداد ۴۰ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان مهاباد
مدیر منابع آب مهاباد، از انسداد بیش از ۴۰ حلقه چاه غیرمجاز در ششماهه نخست سال جاری در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛رحمانی با اشاره به وضعیت نامناسب منابع آبی، کاهش حجم ذخیره آب پشت سد مهاباد و در راستای اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب اظهار کرد: در ششماهه نخست سال جاری، از مجموع ۵۰ حلقه چاه غیرمجاز شناساییشده، تعداد ۴۰ حلقه چاه به دو شیوه توافقی و با حکم قضایی مسدود شده است. به گفتهی رحمانی، این اقدام موجب صرفهجویی بیش از ۸۸ هزار مترمکعب آب در محدوده شهرستان مهاباد شده است.
مدیر منابع آب مهاباد افزود: در این راستا همچنین ۵ دستگاه حفاری غیرمجاز و تعدادی از ادوات مرتبط توقیف و به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
وی در ادامه از اقدامات انجامشده در حوزه آبهای سطحی نیز خبر داد و گفت: چندین مورد لولههای غیرمجاز انتقال آب از سد مهاباد به اراضی حاشیه سد جمعآوری و ۲۵ فقره شکایت در این زمینه به دستگاه قضایی ارسال شده است.
رحمانی خاطرنشان کرد: در جریان این اقدامات، ۴ دستگاه تانکر حمل آب که با سوءاستفاده از شرایط کمآبی اقدام به فروش غیرقانونی آب با مبالغ بالا میکردند، شناسایی شده و پرونده آنها در حال رسیدگی قضایی است.