به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ از لندن، روزنامه گاردین نوشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از دیدار با شی جین‌پینگ، همتای چینی خود در کشور کره جنوبی، از فوق‌العاده بودن این دیدار گفت و مدعی شد واشنگتن و پکن بزودی یک توافق تجاری امضا می کنند.

اگرچه دولت چین هنوز در مورد این دیدار اظهارنظر نکرده است، ترامپ به خبرنگاران گفت در گفتگو با رئیس جمهور چین، دسترسی آمریکا به عناصر کمیاب که چین صادرات آن را محدود کرده، حل شده است. وی تاکید کرد واشنگتن فورا تعرفه‌های چین را کاهش خواهد داد و افزود قصد دارد در ماه آوریل سال آینده، به چین سفر کند و رئیس‌جمهوری چین، شی جین‌پینگ، نیز پس از آن به آمریکا خواهد رفت.

به نوشته گاردین، اگرچه توافق جدید چین و آمریکا، خطر جنگ بازرگانی جهانی را کم کرد، اصلا پیروزی برای واشنگتن محسوب نمی شود.



روزنامه گاردین نوشت: نتیجه دیدار رهبران چین و آمریکا، بیش تر نشانگر اختلاف روش کار دو رئیس جمهور بود. به نوشته این روزنامه، در حالی که ترامپ، این دیدار را "فوق العاده" و امتیاز آن را ۱۲ از ۱۰ دانست، شی جین‌پینگ فقط اشاره کرد که توافقی صورت گرفته است و دو طرف نیازمندند تا گام های بعدی را به سرعت بردارند تا این توافق، نهایی شود.

گاردین آورده است: در حالی که ترامپ عادت دارد در توافق های سیاسی و بازرگانی، داد و فریاد کند و یک چماق بزرگ را دور سرش بچرخاند، زمانی که با چماق های پکن روبرو شد، به لکنت زبان دچار شد. روزنامه گاردین نوشت رئیس جمهور چین، به تاج طلایی یا قول نامزدی نوبل برای رئیس جمهور آمریکا، بی توجه است و به همین علت، دونالد ترامپ، همان گونه که پیش بینی می شد، تلاش کرد تا نتیجه ضعیف را به عنوان یک موفقیت بزرگ دوباره بسته بندی کند و جا بزند.



به نوشته گاردین، این تنش زدایی در روابط بازرگانی میان چین و آمریکا ضروری بود تا ساعت را به عقب برگرداند. دونالد ترامپ - که زمانی تعرفه های ۱۴۵ درصدی بر چین را اعلام کرد - با کاهش متوسط تعرفه به ۴۵ درصد موافقت کرد و تشدید کنترل صادرات مرتبط با فناوری را به حالت تعلیق درآورد. این روزنامه نوشت چین گفته است که دانه‌های سویا از ایالات متحده را خریداری خواهد کرد و مهم‌تر از همه، محدودیت صادرات مواد معدنی کمیاب را کم می‌کند.

گاردین نوشت: هنوز مشخص نیست که آیا چین به تراشه قدرتمند بلک ول ( Blackwell) انویدیا ( Nvidia) دسترسی خواهد داشت یا خیر. کارشناسان می گویند که این امر به طور چشمگیری مزیت آمریکا در هوش مصنوعی را با پیامدهای اقتصادی و امنیتی آشکار، کاهش می دهد.



روزنامه گاردین تاکید کرده است: توافق رهبران چین و آمریکا ممکن است فقط یک قرارداد یک ساله و به همین علت، فقط یک وقفه در چالش این دو کشور باشد. به نوشته این روزنامه، دیپلماسی تجاری ترامپ همیشه نامنظم است و ترامپیسم، متحدان دیرینه خود را وادار می کند که به دنبال جایگزین باشند. افزایش تعرفه ها بر هند، هند را به سمت چین سوق داد و افزایش تعرفه ها بر کانادا، آن کشور را به سوی آسیا برد اما اگر آمریکا بخواهد در درازمدت پیروز شود، باید مشارکت ها را تقویت کند. گاردین نوشت ترامپ در این سفر آسیایی به توافق های بازرگانی دست یافت اما مشکلات اساسی آشکارتر شده است.



روزنامه گاردین نوشت: دیگر هیچ کس نمی تواند بر روابط دوجانبه با واشنگتن اتکا کند. به نوشته این روزنامه، در حالی که آمریکا در حال خروج از نهادها و مجامع جهانی است، چین به دنبال تقویت نقش خود است. در همین حال، کسب‌وکارهای آمریکایی که نمی‌دانند میزان تعرفه ها در هفته آینده چقدر خواهد بود - چه رسد به سال های آینده -، برای تصمیم‌گیری راهبردی تلاش می‌کنند. به نوشته این روزنامه، در ورای کاستی‌های دولت آمریکا، شکست‌های طولانی‌مدت نهفته است و در همان حال، چین به صورت راهبردی، در حال ترسیم و مبارزه با آسیب پذیری های اقتصادی بوده است.

گاردین در این مطلب ادامه داده است: آمریکا به این بازی دیر رسیده و به تازگی یک قرارداد مهم مواد معدنی را با استرالیا منعقد کرده است، اما کاهش وابستگی به خاک‌های کمیاب چین، فرآیندی بسیار طولانی خواهد بود - همانطور که تجربه ژاپن نشان داده است.



روزنامه گاردین نوشت: تصمیم پکن برای استفاده از دسترسی به خاک‌های کمیاب به عنوان یک سلاح، نگرانی‌ها را در مورد چین در خارج از آمریکا نیز افزایش داده است. این روزنامه نوشت انتظار می رود اجلاس سران گروه ۷ در کانادا در روز جمعه، ائتلافی را به منظور عقب راندن سلطه چین راه اندازی کند، اگرچه اتحادیه اروپا نیز باید نشان دهد که در برابر چینی ها ایستادگی خواهد کرد.