به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از نیویورک با پیوستن ۵ عضو جمهوریخواه سنا به دموکراتها در موضوع تعرفههای ترامپ، اکثریت جمهوریخواهان در مجلس سنای آمریکا از بین رفت و ۳ طرح مدنظر دموکراتها در این باره تصویب شد.
در مجلس سنای تحت اکثریت هم حزبیهای ترامپ، دو طرح به طور مشخص درباره لغو تعرفهها برزیل و کانادا و یک طرح دیگر با هدف لغو همه تعرفههای ترامپ برای بقیه کشورها تصویب شد.
ترِور شرلی خبرنگار آمریکایی در این باره گفت: این یکی از لحظات نادر بود که گروهی از جمهوریخواهان سنا اعلام کردند که ما با رئیس جمهور مخالفیم و بر ضد او رای دادند. این رای نشان داد که جمهوریخواهان کنگره معتقدند که دیگر هر قدر تسلیم تصمیمهای عجولانه و اشتباه ترامپ بودهاند بس است.
شبکه تلویزیونی نشریه آمریکایی د هیل هم در این باره اعلام کرد: سناتور میچ مک کانال، رند پال، سوزان کالینز، تام تیلیس و لیزا مورکوفسکی، اینها ۵ جمهوریخواهی بودند که به ۴۷ دموکرات سنا پیوستند و بر ضد ترامپ رای دادند. این خیلی تعجب آور بود.
سناتور جمهوریخواه میچ مک کانال اعلام کرد: من طرفدار تعرفهها نیستم. این تعرفهها قیمتها و هزینهها را برای مصرف کنندگان آمریکایی افزایش میدهدو فراموش نکنید که بسیاری از شغلها در آمریکا، توسط همین صادرات ایجاد میشود، بنابراین این تعرفه ها، باعث افزایش بیکاری در آمریکا خواهد شد.
ترامپ برای اینکه بتواند کنگره را دور بزند و برای افزایش تعرفههای واردات از کشورهای مختلف، شخصا و بدون نیاز به تصویب کنگره دستور صادر کند، سیزدهم فروردین امسال، در آمریکا وضعیت اضطراری ملی اعلام و با استناد به آن برای خودش" اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی ایجاد کرد و همه دستورهای تعرفه اش در این هفت ماه، با تکیه بر همین اختیارات ویژه بوده و آنچه مجلس سنای آمریکا انجام داده گام نخست برای لغو این اختیارات ویژه ترامپ است.
پایگاه خبری تلویزیون سی بی اس آمریکا در این باره نوشت: این اقدام، بیشتر، نمادین است، زیرا بعید است که در مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوریخواهان است، مورد بررسی قرار گیرد. سران جمهوریخواه در مجلس نمایندگان از قبل برای جلوگیری از اعمال فشار قانونگذاران به منظور درباره تعرفههای رئیسجمهور، اقداماتی را انجام دادهاند.