رئیسجمهور ترکیه گفت: اسرائیل در حال حاضر گرسنگی را بهعنوان سلاح مرگبار، بهویژه علیه کودکان به کار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه طی سخنانی در مجمع تیآرتی ورلد ۲۰۲۵ در استانبول گفت: ترکیه آماده است نه تنها دستش، بلکه تمام وجودش را زیر بار بگذارد تا هرچه سریعتر غزه به پا خیزد.
او تاکید کرد: اسرائیل هم سلاح هستهای دارد هم قویترین بمبها را در اختیار دارد و هر موقع که بخواهد، غزه را بمباران میکند، این رژیم چگونه میتواند معصوم باشد؟ اسرائیل در حال حاضر گرسنگی را بهعنوان سلاح مرگبار، بهویژه علیه کودکان به کار گرفته است.
او گفت: در برابر دستگاه تبلیغاتی دروغپراکن اسرائیل، ۲۷۰ روزنامهنگاری که با بهخطر انداختن جان خود تلاش میکردند واقعیتهای میدانی را به جهان منتقل کنند، ترور شدهاند.
اردوغان خاطرنشان کرد: تقریباً هیچ ساختمانی در غزه باقی نمانده است. مدارس، کلیساها، مساجد، بیمارستانها بمباران شدهاند. آنها چه میگویند، اسرائیل بیگناه است؟ چطور ممکن است بیگناه باشد؟
رئیسجمهور ترکیه تصریح کرد: سازمانهای بینالمللی مسئول برقراری صلح و ثبات جهانی، هیچ اقدامی به منظور توقف قتلعامها، نسلکشیها و نجات جان کودکان انجام ندادند.
اردوغان با اشاره به اینکه حماس در پایبندی به توافق دقت و حساسیت نشان میدهد، گفت: اسرائیل به دنبال بهانهای است تا توافق را نقض کرده و بار دیگر کشتارهای خود را از سر بگیرد. بسیاری از رسانههای بینالمللی نیز در امر خبررسانی درباره غزه مردود شدند.
وی در بخشی از سخنان خود همچنین تاکید کرد: طرفهای درگیری (روسیه و اوکراین) به زودی به توافق دست خواهند یافت و مسیر زندگی مسالمتآمیز مردم این دو کشور همسایه میسر خواهد شد. علیرغم اینکه در عصر ارتباطات هستیم، در ۲۰ سال اخیر مرگ کودکان از آسیا تا آفریقا ادامه داشته و این مسئله باید همه ما را به تفکر وادارد.
رئیسجمهور ترکیه، جنایات انجام شده علیه غیرنظامیان در شهر الفاشر سودان را نیز شدیداً محکوم کرد.