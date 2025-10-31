

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی حسینی سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک در نشست خبری پس از پایان بازی با استقلال که با شکست سه بر یک تیمش به پایان رسید، اظهار کرد: از حضور گرم هواداران در این دیدار تشکر می‌کنم. فارغ از نتیجه، نمایش تیم ما قابل قبول بود، هرچند که نتیجه دلخواه را کسب نکردیم. بازیکنانم فوتبال خوبی ارائه کردند، اما متاسفانه گل‌هایی دریافت کردیم که از نظر ما بسیار نامناسب بود.

وی افزود: در بخش‌هایی از نیمه اول کنترل بازی در اختیار ما بود، اما یک پنالتی مفت و به‌نظر من غیرضروری به حریف تقدیم کردیم. بازیکن حریف با توپ به سمت محوطه ما حرکت می‌کرد و حتی در حال خروج از منطقه جریمه بود که بازیکن ما مرتکب خطا شد. علاوه بر این، در لحظات پایانی نیمه اول غافلگیر شدیم و گل دوم را دریافت کردیم.

سرمربی آلومینیوم اراک خاطرنشان کرد: نیمه دوم را خوب آغاز کردیم و توانستیم یکی از گل‌ها را جبران کنیم. با این حال، باز هم از یک ضربه سر بازیکن کوتاه‌قد استقلال گل خوردیم که نشان‌دهنده نبود تمرکز کامل در برخی صحنه‌ها بود. با این حال از عملکرد کلی تیم راضی هستم و مطمئنم که تیم ما می‌تواند پیشرفت کند.

حسینی در واکنش به اخراج یکی از بازیکنان تیمش گفت: دلیل این تصمیم داور را درک نکردیم. یا باید VAR وارد شود یا داور تصمیم قطعی بگیرد. بازیکنی که اخراج شد، یکی از بهترین‌های ما در این دیدار بود و کارت زرد دوم غیرمنصفانه بود. وقتی تیم عقب است و برای جبران تلاش می‌کند، اخراج بازیکن شرایط را سخت‌تر می‌کند و تعویض‌های ما نیز بی‌اثر شد.

سرمربی آلومینیوم در پاسخ به پرسشی درباره بی‌تجربگی بازیکنان جوان تیمش تأکید کرد: با این نظر موافق نیستم. تیم ما فوتبال خوبی ارائه کرد و در دقایق زیادی حریف غافلگیر شد. بازیکنان ما پرس سنگین و اعتمادبه‌نفس بالا داشتند و دو وینگر خطرناک استقلال را به‌خوبی مهار کردند. اما پنالتی مفت و گل سوم که در شرایط نامناسب زده شد، جریان بازی را به نفع حریف تغییر داد. وقتی بازیکن اخراج شد، شرایط پیچیده‌تر شد و بازی سه بر یک به سود استقلال تمام شد.

حسینی درباره عملکرد تیم در دفاع و اشتباهات فردی گفت: ما پیش از این دیدار یکی از بهترین خطوط دفاعی لیگ را داشتیم، اما با خوردن گل‌های ساده، خودمان زمینه شکست را فراهم کردیم. فوتبال ورزشی غیرقابل پیش‌بینی است و همانطور که گاهی با شانس می‌بریم، امروز نیز شرایط به سود حریف رقم خورد.

وی با اشاره به بازیکنان خارجی و داخلی استقلال بیان کرد: استقلال دو بازیکن مؤثر در جناحین دارد که بخش عمده حملات تیمشان با خلاقیت و سرعت آنها شکل می‌گیرد. در فوتبال ایران بازیکنان بااستعداد فراوان داریم که باید فرصت بازی پیدا کنند تا بتوانند رشد کنند و عملکرد بهتری داشته باشند.

در پایان، حسینی درباره برگزاری دربی در اراک گفت: برگزاری چنین دیداری در اراک تصمیم مناسبی نیست. سال گذشته هم چند دیدار مهم و حساس اینجا برگزار شد و چمن ورزشگاه در فصل سرما آسیب‌پذیر است. بهتر است مسابقات حساس در شهر‌ها و ورزشگاه‌های مختلف کشور برگزار شود تا فشار روی اراک کاهش یابد.