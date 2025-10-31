پخش زنده
تیم فوتبال سپاهان از هفته نهم لیگ برتر فوتبال مقابل شمس آذر به پیروزی رسید و به رده دوم جدول صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال سپاهان در چارچوب هفته نهم لیگ برتر در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین مهمان شمسآذر بود.
شاگردان نویدکیا در نیمه نخست بازی خیلی خوبی ارائه دادند و در بیشتر دقیق مالک توپ و میدان بودند، سپاهان در این نیمه توسط آرش رضاوند به گل رسید.
در نیمه دوم طلاییپوشان به خوبی از دروازه حراست کردند و در پایان سپاهان با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.
در جدول استقلال تهران با ۱۶، سپاهان با ۱۵ و چادر ملو با ۱۴ امتیاز ردههای اول تا سوم را در اختیار دارند.