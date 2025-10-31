پخش زنده
«افشین علا» در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، شعری با عنوان «روز بازگشت» به یاد حضرت ولی عصر (عج) منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ، این شعر به موضوع ظهور می پردازد :
ما را دلی است، چون تن لرزان بیدهاای سروقد! بیا و بیاور نویدها
بازآ و با نسیم نگاه بهاریات
جانی دوباره بخش به ما ناامیدها
ما جمعه را به شوق تو تعطیل کردهایمای روز بازگشت تو آغاز عیدها
بازآ که خلق را نکشاند به سوی خویش
بازار پرفریب مراد و مریدها
برگرد تا زمین و زمان را رها کنند
چپها و راستها و سیاه و سفیدها
بسیار دستهگل که برای تو چیدهایم
این خاک غرقه است به خون شهیدها
خون حسین میچکد از نیزهها هنوز
برگرد و انتقام بگیر از یزیدها
افشین علا در چهارم فروردین ۱۳۴۸ در شهرستان نور متولد شد. او از کودکی شعر میسرود و اولین مشوق او پرویندخت ملک محمدی نوری؛ مادرش بود که شغل آموزگاری داشت و طبع شعر و صدایی خوش داشت. در نوجوانی تحت تأثیر محمود کیانوش ، شعر کودک و نوجوان را به عنوان حیطهٔ اصلی کار خود برگزید و بعدها با آشنایی با چهرههایی چون قیصر امین پور و بیوک ملکی به فعالیت حرفهای در این زمینه پرداخت. اکثر تالیفات او در زمینه شعر خردسال، کودک و نوجوان است.