دادستان رامسر با ارسال نامه‌ای به استاندار مازندران، خواستار اختصاص بودجه مستقل برای سایت پسماند کلاکولی این شهرستان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر در مکاتبه‌ای با دادستان مرکز استان مازندران، بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای سایت پسماند کلاکولی این شهرستان تأکید کرد.

بهمن سام‌خانیان در این نامه با اشاره به چالش‌ها و موانع سایت زباله پرده‌سر تنکابن و مقاومت‌های محلی، از استاندار مازندران درخواست کرد تا اعتبار مستقلی برای سایت زباله رامسر اختصاص یابد.

در این مکاتبه آمده است: در طول چندین سال در سایت زباله پرده‌سر تنکابن اقدام مؤثر و ملموسی صورت نگرفته و در گذشته علاوه بر تنش‌های اجتماعی و اعتراضات محلی، بارها از ورود زباله‌های حتی شهرستان تنکابن به این سایت با دستورهای قضایی جلوگیری شده است.

شهردار رامسر نیز در این رابطه گفت: وابستگی شهرستان رامسر در حوزه مدیریت پسماند طی دو دهه اخیر به سایت تنکابن نتیجه‌بخش نبوده و انتقال زباله رامسر به سایت تنکابن محقق نشده است.

مصطفی گلجاری‌مقدم افزود: برابر مصوبات کمیته پسماند شهرستان رامسر برای ساماندهی سایت کلاکولی مشاور گرفته شده و این طرح به ۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. از سوی دیگر با توجه به شکایت اداره محیط زیست، حکم تعطیلی سایت زباله رامسر صادر شده که در صورت قطعیت، شهرستان با چالش جدی مواجه خواهد شد.

پس از این مکاتبه، دادستان مرکز استان مازندران موضوع را با توجه به اهمیت و فوریت آن به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ارسال کرده است.

گفتنی است در جریان جنگ ۱۲ روزه، استاندار مازندران از سایت زباله کلاکولی بازدید کرده بود.