به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه عصر جمعه در دیدار با رییس سازمان مدیریت بحران کشور در استانداری اردبیل اظهار کرد: به تناسب شرایط اقلیمی و کوهستانی خاص، اردبیل جزو ۱۰ استان حادثه‌خیز کشور محسوب می‌شود و اقدامات پیشگیرانه در حوزه زیرساختی از جمله راه‌های روستایی و جاده‌های کوهستانی در دستور کار است.

وی بر ضرورت تکمیل سالن‌های چندمنظوره مدیریت بحران در شهرستان‌های خلخال، مشگین‌شهر و پارس‌آباد تأکید کرد و تأمین نردبان آتش‌نشانی برای شهر سرعین را از نیاز‌های مهم حوزه ایمنی شهری دانست.

استاندار اردبیل همچنین آموزش مدیران بحران را از اولویت‌های مهم در سطح ملی و استانی عنوان کرد و خواستار برگزاری دوره‌های تخصصی برای ارتقای آمادگی مدیران شد.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور نیز در این دیدار از برگزاری رزمایش مدیریت بحران تمام‌عیار با عنوان «صلابت سبلان» در روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه در شهرستان خلخال خبر داد.

حسین ساجدی‌نیا افزود: این رزمایش با شرکت دستگاه‌های مختلف و با هدف سنجش توان دستگاه‌های خدماتی و انتظامی در مواقع بحران و مدیریت حوادث غیرمترقبه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل اعضای ستاد مدیریت بحران استان اردبیل، امروز جمعه رزمایش صلابت سبلان را برای هماهنگی‌های لازم جهت مدیریت زلزله فرضی۶.۸ ریشتری بررسی کردند تا ۵۸ دستگاه دخیل در این رزمایش، روز شنبه با آمادگی کامل در رزمایش حاضر شوند.