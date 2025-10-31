به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مازیار زارع پس از تساوی بدون‌گل تیم فوتبال ملوان بندرانزلی مقابل ذوب‌آهن اصفهان اظهار داشت: فکر می‌کنم در مجموع، مسابقه‌ای زیبا را شاهد بودیم. در دو نیمه برای هر دو تیم موقعیت گل به‌وجود آمد، اما سهم ما از موقعیت‌ها بیشتر بود. تا دقیقه ۷۰ دقیقاً همان‌طور که می‌خواستیم بازی پیش رفت. می‌دانستیم ذوب‌آهن به برد نیاز دارد؛ بنابراین عمداً توپ را در اختیار آنها گذاشتیم و با کوچک کردن فضاها، قصد داشتیم در ضدحملات از فضای پشت مدافعانشان استفاده کنیم. همین اتفاق هم افتاد و چند موقعیت بسیار خوب نصیب‌مان شد، اما متأسفانه نتوانستیم به گل برسیم.

وی افزود: بعد از دقیقه ۷۰ با توجه به اینکه مصدومان زیادی داشتیم و دست‌مان در تعویض‌ها بسته بود، طبیعی بود که ذوب‌آهن فشار بیاورد. در آن دقایق آنها دو موقعیت بسیار خوب داشتند که فرزاد به‌خوبی واکنش نشان داد. با این حال فکر می‌کنم در مجموع، چه در نیمه اول و چه نیمه دوم، موقعیت‌های بهتری داشتیم. حتی در دقیقه ۹۴ یک توپ از روی خط دروازه‌شان بیرون کشیده شد. بچه‌ها با وجود شرایط سخت و کمبود بازیکن، زحمت زیادی کشیدند و دقیقاً همان‌طور که برنامه‌ریزی کرده بودیم، تا دقیقه ۷۰ همه‌چیز تحت کنترل بود.

سرمربی ملوان در پاسخ به سؤالی درباره کمبود بازیکن و استفاده از عناصر جوان تیمش بیان کرد: در دیدار‌های خارج از خانه، اگرچه برای برد بازی می‌کنیم، اما گاهی کسب تساوی هم نتیجه بدی نیست، به شرط آنکه در دیدار‌های خانگی امتیازات لازم را بگیریم. میانگین امتیازی تیم در چنین شرایطی منطقی تقسیم می‌شود. در مورد بحث ستاره‌ها هم باید بگویم امسال خیلی‌ها ثابت کردند که صرف داشتن بازیکن بزرگ، ضامن موفقیت نیست. آنچه اهمیت دارد، شکل تیمی مناسب است. تیمی که ساختار درستی داشته باشد، می‌تواند در فرم ایده‌آل قرار بگیرد.

زارع ادامه داد: من مخالف حضور بازیکن باکیفیت در تیم نیستم، اما برای من همه بازیکنانم مثل ستاره هستند؛ چه جوان و چه باتجربه. همه مطیع‌اند، خوب تمرین می‌کنند و برای تیم می‌جنگند. درست است که ستاره‌ها در لحظات حساس می‌توانند تأثیرگذار باشند، اما انسجام تیمی مهم‌تر است. متأسفانه در لیگ برتر شرایط مالی تیم‌ها یکسان نیست و مقایسه کردن سخت است. با این حال، تیم ما با همین داشته‌ها مسیر خودش را پیش می‌برد.

سرمربی ملوان درباره وضعیت مصدومان تیمش نیز گفت: متأسفانه هنوز چند بازیکن ما درگیر مصدومیت هستند، اما به‌مرور شرایط‌شان بهتر می‌شود. سجاد آشوری کم‌کم به فرم ایده‌آل نزدیک می‌شود، غلام و قائم نیز احتمالاً به‌زودی به ما اضافه خواهند شد. عیسی همچنان تحت درمان است و باید کار بیشتری روی او انجام شود. ابوذر هم به‌دلیل کشیدگی عضله چند هفته‌ای از ما دور است. با این حال، جایگزین‌هایشان به بهترین شکل وظایفشان را انجام می‌دهند.

زارع در پاسخ به پرسشی درباره نحوه چینش تیم و تعداد زیاد بازیکنان در حمله گفت: از اینکه سؤال فنی پرسیده می‌شود خوشحالم، زیرا معمولاً در نشست‌ها سؤالات حاشیه‌ای مطرح می‌شود. واقعیت این است که وقتی با نفرات زیاد در فاز هجومی حضور پیدا می‌کنید، طبعاً عقب زمین خلوت‌تر می‌شود و باید برتری عددی در حمله داشته باشید تا بتوانید به دروازه حریف برسید. روی این موضوع کار کرده بودیم و بازیکنانم به‌خوبی در حملات اضافه می‌شدند.