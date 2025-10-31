پخش زنده
دیدار تیمهای استقلال خوزستان و فولاد خوزستان از هفته نهم لیگ برتر فوتبال با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای فوتبال استقلال خوزستان و فولاد خوزستان در هفته نهم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۸ و با قضاوت میثم حیدری در ورزشگاه تختی آبادان رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.
در دقیقه ۱۸ پاس قطری مدافع استقلال خوزستان در عمق خط دفاع فولاد به عارف رستمی رسید و این مهاجم موفق شد دروازه لک را باز کند.
درحالی که میرفت بازی با برتری شاگردان خلیفه اصل تمام شود در دقیقه ۹۰+۷ ابوالفضل زاده عطار دروازه استقلال را باز کرد تا همه چیز برابر شود.
استقلال خوزستان با این یک امتیاز ۹ امتیازی شد و در دهم قرار گرفت و فولاد نیز ۸ امتیازی شد تا به رده دوازدهم جدول برسد.
تیم داوری:
داور: میثم حیدری / کمکها: امیرمحمد داودزاده، امین زاهدی، مهرداد خسروی / ناظر: آرمان اسعدی / داور VAR: وحید زمانی کمک: حامد سیری
ترکیب دو تیم:
استقلال خوزستان:
محمدجواد کیا، عارف رستمی، حمید بوحمدان، کوهی، جلالیوند، لطیفی، میردورقی، دانایی، مهدیزاده، احمدی و محمدمهدی احمدی
سرمربی: امیر خلیفهاصل
فولاد خوزستان
حامد لک، ابوالفضل رزاقپور، ساسان انصاری، علی نعمتی، سینا اسدبیگی، احسان محروقی، سینا مریدی، امیرمسعود سرآبادانی، گوستاوو بلانکو، یوسف مزرعه و سیدمحمد قریشی
سرمربی: یحیی گلمحمدی