به مناسبت هفته فرهنگ عمومی، امروز همایش پیاده روی خانوادگی در جاده سلامت بجنورد با حضور علاقه‌مندان به ورزش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،صبح امروز جمعه ۹ آبان ماه، شهرداری بجنورد با همکاری دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان، برنامه پیاده‌روی خانوادگی را به مناسبت هفته فرهنگ عمومی برگزار کرد.

این برنامه با استقبال گسترده شهروندان بجنوردی از مسیر جاده سلامت به سمت پارک بش‌قارداش برگزار شد.

در حاشیه این پیاده‌روی، مراسم‌های شاد همراه با اجرای موسیقی زنده برگزار شد که فضای نشاط آوری را برای خانواده‌ها فراهم ساخت.

در پایان مراسم نیز به قید قرعه، جوایزی به شرکت‌کنندگان اهدا شد.