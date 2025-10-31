به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ ابوالفضل محبان گفت: ساعت ۱۱:۲۵ امروز (جمعه ۹ آبان ماه) گزارشی مبنی بر گیرافتادن مرد ۵۱ساله در ارتفاعات سالوک به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های واکنش سریع به منطقه اعزام شدند و عملیات جست‌و‌جو در شرایط سخت کوهستانی آغاز شد.

محبان با بیان اینکه این عملیات تا ساعت ۱۹:۱۵ امشب ادامه یافت، گفت: خوشبختانه با استفاده از سامانه نقطه یابی و بستن کارگاه‌های فنی نجات و طی مسافت طولانی تیم‌ها به نقطه مورد نظر رسیده و پس از بررسی وضعیت سلامت فرد گیرافتاده، وی را نجات و به نقطه امن منتقل کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بر ضرورت توجه کوهنوردان به هشدار‌های ایمنی و همراه داشتن تجهیزات تأکید کرد.