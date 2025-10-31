پخش زنده
مسئول ستاد شهید آرمان شهرداری تهران، از آغاز برگزاری طرح «آرمان ۶» با هدف تربیت و رشد همهجانبه نوجوانان تهرانی در مدارس و مساجد پایتخت خبرداد.
حجتالاسلام علی کشورینژاد، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما افزود: این طرح بخشی از برنامه بزرگ با ۸۰ برنامه در قرارگاه تعلیم و تربیت شهید آرمان است که با محوریت مساجد و همکاری مدارس اجرا میشود.
وی افزود: در قالب طرح آرمان ۶، مجموعهای از فعالیتهای ورزشی، تربیتی، فرهنگی و اردویی برای نوجوانان طراحی شده تا پیوند آنان با ارزشهای دینی، هویتی و آرمانهای انقلاب اسلامی تقویت شود.
مسئول ستاد شهید آرمان، هدف نهایی این برنامهها را پرورش نسل مؤمن، پویا و مسئولیتپذیر دانست و تأکید کرد: حضور نوجوانان در این طرحها نوعی بیعت دوباره با شهدا و استمرار مسیر تربیت اسلامی در بستر مدارس و مساجد تهران است.
طرح آرمان پیش از ۵ طرح را در مدارس و مساجد تهران برگزار کرده است. آغاز فاز پنجم «طرح آرمان ۵» از ابتدای تیرماه اعلام شده است.
تا فاز چهارم آن، حدود ۷۰۰ مسجد و ۹۰۰ مدرسه در ۳۵۲ محله تهران تحت پوشش بودهاند.
یکی از شاخصها: در پایگاههای طرح، برنامههای ورزشی، تابستانه، اعتکاف، باشگاه در مسجد و مدرسه اجرا شدهاند.