پخش زنده
امروز: -
مرکز هوشمند مرسولات پستی شهر تبریز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مرکز هوشمند مرسولات پستی تبریز با هدف افزایش سرعت، دقت و بهرهوری در فرآیند تجزیه و طبقهبندی مرسولات پستی و در راستای تحقق تحول دیجیتال در شبکه پستی کشور راهاندازی شده است.
در این مرکز برای نخستینبار از سامانهای مبتنی بر هوش مصنوعی و بینایی ماشین در فرآیند پردازش و سورتینگ مرسولات استفاده شده که قادر است به صورت خودکار و بدون دخالت نیروی انسانی، بارکد و مشخصات بستهها را از زوایای مختلف خوانده و روزانه هزاران مرسوله را تفکیک و آماده ارسال کند.
این سامانه امکان انطباق با ابعاد و ظرفیتهای مختلف مرسولات را دارد و با ارائه گزارشهای مدیریتی لحظهای، نظارت بر عملکرد شبکه پستی و تصمیمگیری دادهمحور را برای مدیران تسهیل میکند.
راهاندازی مرکز هوشمند مرسولات پستی تبریز گامی در جهت نوسازی و هوشمندسازی زیرساختهای لجستیکی کشور است و به گفته مسئولان شرکت ملی پست با استقرار این فناوری، سرعت پردازش مرسولات بهطور چشمگیری افزایش یافته و زمینه برای توسعه مراکز مشابه در سایر استانها فراهم خواهد شد.
در این آیین افتتاح، باجههای مدرن قبول پستی، واحد توزیع امانات و باجه شبانه روزی مکانیزه قبول نیز به بهره برداری رسید.