تیم هندبال کمتر از ۱۷ سال ایران با کسب سومین پیروزی خود به کار خود در مسابقات قهرمانی جهان پایان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال کمتر از ۱۷ سال ایران امشب در آخرین بازی خود در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ مغرب، برای کسب مقام نهم جهان به مصاف پورتوریکو رفت و به پیروزی رسید.
ملیپوشان کشورمان که پیش از این در جریان دیدارهای مرحله گروهی پورتوریکو را شکست داده بودند، یکبار دیگر مقابل این تیم با نتیجه ۳۰ - ۴۲ به پیروزی رسیدند.
تیم هندبال کمتر از ۱۷ سال ایران که با قهرمانی در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا به رقابتهای جهانی در این رده سنی راه یافته بود، در مرحله گروهی با آلمان، آرژانتین و پورتوریکو همگروه بود که با دو شکست و یک پیروزی به مرحله ردهبندی راه یافت و در این مرحله کرهجنوبی، نایب قهرمان آسیا، را شکست داد. در نهایت امشب برای کسب رده نهم مقابل پورتوریکو به میدان رفت و با کسب سومین پیروزی خود به کار خود در این مسابقات پایان داد.
نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی کمتر از ۱۷ سال جهان به میزبانی مغرب فردا شب با برگزاری دیدارهای ردهبندی و فینال به پایان میرسد.