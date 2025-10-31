به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حجت الاسلام والمسلمین شمس الدین امام جمعه بندر انزلی در این مراسم شهادت فوض عظیم دانست است صلاح و رستگاری شهدا را و نوع زندگی آنان زمینه ساز شهادت دانست.

وی با بیان اینکه افزود: یکی از بهترین عبرت ها همین دفاع مقدس ۱۲روزه است و مردم نیز در مسیر شهدا با حمایت ازنظام با روحیه جهادی گام بر داشتند.

امام جمعه بندر انزلی گفت: شهدا اهل تهذیب نفس بودند امروز مسوولان نیز باید با بهره گیری از راه و سیره این عزیزان مسیر توسعه و تعالی ایران اسلامی را فراهم کنند.

وی جهاد تببین را مهمترین راه مقابله با حجمه تبلیغات رسانه ای دشمن دانست.

در این مراسم حاضران با نوحه سرایی و سینه زنی یادوخاطره شهدای جوبنه سنگر را گرامی داشتند.