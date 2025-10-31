به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، دکتر ابراهیم عزیزی در جریان بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مناطق مرزی استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه از سوابق درخشان و ارزشمندی در دفاع از انقلاب اسلامی و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و مردم این استان همواره در خط مقدم دفاع از امنیت ملی کشور قرار داشته‌اند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: دربازدید امروز اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، آمادگی کامل نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی استان مشهود بود و این نشان از اقتدار، هوشیاری و آمادگی حداکثری آنان برای دفاع از مرزهای غربی کشور دارد.

دکتر عزیزی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی کمیسیون، بررسی و رفع نارسایی‌ها و کمبودهای حوزه‌های دفاعی و امنیتی است، گفت: کمیسیون امنیت ملی در فرآیند تدوین قوانین و بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، موضوع تقویت بنیه دفاعی کشور و رفع کمبودهای موجود را به‌صورت ویژه مورد توجه قرار خواهد داد.

وی افزود: غرب کشور از شرایط بسیار مطلوبی از نظر امنیتی برخوردار است، اما تلاش ما این است که روزبه‌روز سطح آمادگی و هماهنگی میان نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی افزایش یابد تا هیچ خللی در امنیت پایدار کشور ایجاد نشود.

وی با اشاره به ضرورت بازسازی و احیای شهرهای غرب کشور به‌ویژه سومار، نفت‌شهر و قصرشیرین، گفت: بازسازی این شهرها موضوعی پایه‌ای و ضروری است و باید با استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای احیای زیرساخت‌ها و آماده‌سازی شرایط زندگی مردم در این مناطق تلاش کنیم.

وی با یادآوری نقش تاریخی شهرهای غرب کشور در توسعه منطقه افزود: شهرهای ما در گذشته نقشی مؤثر در اقتصاد و تعاملات مرزی داشته‌اند و امروز نیز باید با برنامه‌ریزی دقیق، این ظرفیت‌ها را برای اسکان مجدد مردم و رونق اقتصادی منطقه فعال کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: سومار با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی خود شایسته توجه جدی است. اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها، اقداماتی بزرگ و مؤثر است که می‌تواند زمینه رونق مجدد شهرهای مرزی استان کرمانشاه را فراهم کند.

وی خاطر نشان کرد: طرح گرمسیری و پروژه‌های مرتبط با توسعه اقتصادی و تجاری، از جمله ظرفیت‌های مهم استان کرمانشاه است که باید با نگاه جامع و همه‌جانبه دنبال شود تا همه ابعاد توسعه، از زیرساخت تا اشتغال و تجارت، هم‌زمان پیش برود.

عزیزی تأکید کرد: با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مجلس، می‌توانیم زمینه حضور مجدد مردم در شهرهای با سابقه غرب کشور را فراهم کرده و گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار منطقه برداریم.