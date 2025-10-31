به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس محمد رضا وکیل زاده مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس گفت: با اعلام حادثه تصادف میان دو دستگاه خودرو سواری سمند و تارا در محور مواصلاتی داراب- ابتدای گردنه فورگ به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ بلافاصله کارشناسان اورژانس ۱۱۵ با ۵ دستگاه آمبولانس و همراهی ۲ دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این سانحه، دو نفر به علت شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بودند.

وکیل زاده ادامه داد: ۹ مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت امام حسن مجتبی (ع) داراب منتقل شدند.