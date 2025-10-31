جانشین فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان از برگزاری دوره توانمندسازی فرماندهان گردان حضرت علی‌اکبر (ع) با عنوان «دوره تربیتی شهید برونسی» خبر داد و هدف از آن را ارتقای توانمندی‌های تربیتی فرماندهان برای هدایت و تربیت سربازان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ دوم پاسدار مسعود فلاحی، جانشین فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان، در آیین افتتاحیه دوره تربیتی شهید برونسی که با حضور فرماندهان گردان حضرت علی‌اکبر(ع) استان برگزار شد، گفت: این دوره با هدف توانمندسازی فرماندهان در حوزه امور تربیتی و با همکاری حوزه نمایندگی مقام معظم رهبری و حفاظت اطلاعات تشکیل شده است.

او با اشاره به مسئولیت خطیر فرماندهان در قبال سربازان، افزود: این افراد، سربازان و جوانان غیوری را تحت فرمان دارند که از محیط خانواده جدا شده و در اختیار سازمان قرار گرفته‌اند. ضروری است فرماندهان با توانمندی بیشتری در حوزه تربیتی عمل کنند تا این عزیزان مطابق با شئونات سازمانی تربیت و هدایت شوند.

سردار سرتیپ پاسدار فلاحی در پایان از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این دوره تقدیر کرد و اضافه کرد: با اجرای این سرفصل‌های آموزشی، فرماندهان عزیز بتوانند در سطح حوزه مأموریتی خود، نقش مؤثری در تربیت سربازان تراز انقلاب اسلامی ایفا نمایند.