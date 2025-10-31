پخش زنده
به علت تداوم آلودگی هوا فعالیت مدارس، ادارات و دانشگاههای ۶ شهر خوزستان فردا دهم آبان با دو ساعت و نیم تاخیر آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان گفت: با توجه به تداوم آلودگی ناشی از آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمهغربی استان، همچنین افزایش میزان آلایندهها ناشی از فعالیتهای صنعتی و کشاورزی، به منظور حفظ سلامت شهروندان، فعالیت ادارات، دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در شهرستانهای اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشتآزادگان ساعت ۹:۳۰ صبح خواهد بود.
محمد جواد اشرفی افزود: دستگاههای خدماترسان، بهداشتی، درمانی و امدادی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه میدهند. نحوه فعالیت بانکها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانکهای استان متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
وی ادامه داد: از شهروندان گرامی درخواست میشود در راستای حفظ سلامت خود و خانواده، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیههای بهداشتی و زیستمحیطی را جدی بگیرند.